〔路透基点〕阿里巴巴贷款流入次级市场,价格为面值98-99%--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月5日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,阿里巴巴集团上个月签署的30亿美元贷款案部分已流入次级市场,价格为面值的98-99%.
流入次级市场的为集团10亿美元三年期定期贷款的部分,该部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.在初级市场中,该部分贷款支付的最高先付费用为300个基点.
贷款上月敲定,19家银行参与其中,包括原定的六家委托主办行和额度分配行:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、瑞信、星展银行、德意志银行、汇丰和瑞穗实业银行.
该贷款协议还包括另一部分20亿美元的12个月过桥贷款.此前消息人士透露,国开行向阿里巴巴提供一笔10亿美元三年期贷款,将因此导致过桥贷款进行强制性提前还款.(完)
--编译 梁睿雪;审校
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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