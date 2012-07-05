〔路透基点〕阿里巴巴贷款流入次级市场,价格为面值98-99%--RLPC

路透香港7月5日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,阿里巴巴集团上个月签署的30亿美元贷款案部分已流入次级市场,价格为面值的98-99%.

流入次级市场的为集团10亿美元三年期定期贷款的部分,该部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.在初级市场中,该部分贷款支付的最高先付费用为300个基点.

贷款上月敲定,19家银行参与其中,包括原定的六家委托主办行和额度分配行:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、瑞信、星展银行、德意志银行、汇丰和瑞穗实业银行.

该贷款协议还包括另一部分20亿美元的12个月过桥贷款.此前消息人士透露,国开行向阿里巴巴提供一笔10亿美元三年期贷款,将因此导致过桥贷款进行强制性提前还款.(完)