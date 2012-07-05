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债券 | 2012年 7月 5日 星期四 14:18 BJT

〔欧元债市〕德债持稳,关注西班牙标债和ECB会议

路透伦敦7月5日电---德国公债周四在欧洲市场开盘持稳,在今日稍晚西班牙标债和欧洲央行(ECB)会议前,投资者在场边观望.市场预期ECB会下调利率至纪录低位.

通胀稳定,大批糟糕的经济数据,连欧元区经济成长的动力引擎德国也出现疲弱迹象,这些都给欧洲央行提供了理由,应以降息0.25个百分点来呼应欧盟峰会达成的协议.[ID:nSB1649558]

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