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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 14:19 BJT

〔韩国股市〕收盘近持平,投资者等候欧洲央行利率决议

路透首尔7月5日电---韩国股市周四收盘近持稳,盘中限于区间震荡交投,投资者等候今日稍晚的欧洲央行(ECB)政策会议,希望会议为欧元区经济体提供更多支撑.

综合股价指数.KS11微升0.06%,收报1,875.49点.(完)

--编译 艾茂林;审校 丁琦

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