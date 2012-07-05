《汇市简讯》欧洲开盘:欧洲央行会议前欧元/美元承压

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
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* 澳元/美元下跌0.22%至1.0256;美元/日圆下跌0.14%至79.74;欧元/澳元下跌0.21%至1.2206
* 欧元/美元在1.2500下方有停止单,不过卖单堆积在1.2550上方
* 亚洲股市疲软以及今日稍晚的英国央行和欧洲央行利率决议令澳元/美元承压
* 周二低点1.0230和今日稍早高点1.0285分别构成澳元/美元的支撑和阻力位
* 欧洲央行利率会议是今日的重要事件(完)
--编译 吴云凌; 审校 白云
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路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。