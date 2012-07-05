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市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 14:33 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:欧洲央行会议前欧元/美元承压

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* 澳元/美元下跌0.22%至1.0256;美元/日圆下跌0.14%至79.74;欧元/澳元下跌0.21%至1.2206

* 欧元/美元在1.2500下方有停止单,不过卖单堆积在1.2550上方

* 亚洲股市疲软以及今日稍晚的英国央行和欧洲央行利率决议令澳元/美元承压

* 周二低点1.0230和今日稍早高点1.0285分别构成澳元/美元的支撑和阻力位

* 欧洲央行利率会议是今日的重要事件(完)

--编译 吴云凌; 审校 白云

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