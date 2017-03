〔澳洲股市〕收盘几近持平,投资者静待欧洲央行政策决议

路透悉尼7月5日电---澳洲股市周四微幅收低0.07%,但成交清淡,投资者静待欧洲央行(ECB)政策会议. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌2.96点,至4,169.2点,盘中多数时间都在窄幅区间内交投. 石油与燃气类股跌幅居前,Beach Energy Ltd (BPT.AX)跌3.9%, Linc Energy Ltd LNC.AX跌4.5%,Woodside Petroleum Ltd (WPL.AX)下挫0.7%. 分析师等待欧洲央行会否以降息或其他举措祭出刺激举措.英国央行日内稍晚也将召开会议,外界广泛预期将扩大量化宽松计划.(完) --编译 隋芬;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]