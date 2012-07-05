〔澳洲股市〕收盘几近持平,投资者静待欧洲央行政策决议

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼7月5日电---澳洲股市周四微幅收低0.07%,但成交清淡,投资者静待欧洲央行(ECB)政策会议. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌2.96点,至4,169.2点,盘中多数时间都在窄幅区间内交投. 石油与燃气类股跌幅居前,Beach Energy Ltd (BPT.AX)跌3.9%, Linc Energy Ltd LNC.AX跌4.5%,Woodside Petroleum Ltd (WPL.AX)下挫0.7%. 分析师等待欧洲央行会否以降息或其他举措祭出刺激举措.英国央行日内稍晚也将召开会议,外界广泛预期将扩大量化宽松计划.(完) --编译 隋芬;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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