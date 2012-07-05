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货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 14:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元卖单下移,下行压力持续

0631GMT

* 欧元/美元卖单下拉至1.2550,因下行压力持续

* 下档目标是波林格区间下缘线1.2418

* 1.2500区间低档仍面临威胁,不排除跌破该水准

* 利用日内的修正性上涨作为做空的新机会(完)

--编译 吴云凌;审校 王冠中

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