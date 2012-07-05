《国际主要央行公开市场操作一览》--7月5日

路透上海7月5日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/2 买入公债 18.10 02/15/2036-05/15/2042

6/29 买入公债 46.68 06/30/2018-05/15/2020

6/28 卖出公债 86.25 11/15/2014-06/15/2015

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表示,正密切关注是否有因经济成长放缓而引发通缩风险的迹象,但对就业市场停滞不前对美国经济复苏的影响程度看法分歧.[ID:nST0470634]

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)准备在适当的时候撤走超宽松货币政策,以避免物价失控上涨.[ID:nSB1645756]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/3 七天期反向交易 1,636.29 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,105.00 0.26%

七天期反向交易 42.99亿美元 0.68%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--杂志引述欧洲央行(ECB)委员克诺特称,欧洲央行并不打算重启公债购买计画."公债购买计画现在处于休眠,而且会继续如此,"他在杂志专访中表示.[ID:nSB1650098]

--欧洲央行管委诺亚称,提议中的用于担保欧元区银行存款的基金需要有巨量的资金,并且要具备在成员国担保下从金融市场借款的能力.[ID:nSB1647386]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 41,340

上周三 43,370

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当期变化 -2,030

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明表示,欧债问题的发展仍是日本经济的最大风险,并警告称可能会威胁到日本金融体系.[ID:nSB1650838]

--日本央行副总裁山口广秀表示,欧债问题造成的日圆大涨,可能损及日本企业获利和经济.[ID:nST0470882]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行1,239亿台币存单,相较存单到期金额1,322.5亿,存单发行余额减少83.5亿.[ID:nST0471682]

--台湾央行周二公布,当日共发行806亿台币存单,相较存单到期金额52亿,存单发行余额增加754亿.[ID:nST0471388]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,423.8亿台币存单,相较存单到期金额3,572亿,存单发行余额减少148.2亿.[ID:nST0470990](完)

--整理 刘昕; 审校 冉莹

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]