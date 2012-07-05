《中国金融分析》逆回购助单周投放至逾五月新高,降准可期但时点待观察

* 公开市场连续两周逆回购注资,支持流动性态度明确

* 续调降逆回购利率,展示央行支撑实体经济增长决心

* 本周净投放2,250亿元,为春节以来单周新高

* 若外汇占款、财政存款等压力不减,存准或仍需下调

作者 丁淑琴

路透上海7月5日电---中国央行连续两周公开市场逆回购操作向市场注入流动性,本周净投放规模并创下春节以来单周新高.若外汇占款、财政存款等压力不减,逆回购滚动操作的需求或越滚越大,央行年内第三次下调存款准备金率亦可期待.

尽管数量政策放松的步伐远远慢于市场的主流预期,但央行已通过连续调降逆回购操作中标利率,展示着其支撑实体经济增长的决心.

央行公开市场本周净投放2,250亿元,创逾五个月来单周投放新高.逆回购操作期限主要有七天和14天两种,中标利率逐步下行,并略低于二级市场同期质押式回购水平.

周四的七天和14天逆回购较周二呈"量价齐跌"格局,其中14天品种的操作量为400亿元,中标利率4.0%,周二则为1,050亿元,利率4.10%;而七天品种的操作量今日为50亿元,利率3.8%,周二为380亿元,利率3.95%.

"未来必须降准,因为逆回购总是要到期的."上海一银行交易员认为.

仅考虑到目前可统计的央票、正/逆回购到期因素,下周公开市场将净回笼1,000亿元资金,其中集中到期的1,680亿元逆回购是主要资金抽离因素.同期,5日准备金清算日已有相当量资金抽离市场,未来还有企业分红、财政存款上缴等因素扰动.

中国5月外汇占款仅小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了4月的失血局面.[ID:nSB1618442]

官方媒体中国证券报周二发表社评就指出,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.[ID:nSB1645988]

**降准可期但时点待观察**

再次下调法定存款准备金率的市场主流预期早已形成,但央行步伐已远落于机构期盼之后,降准"靴子"何时落地颇令市场参与者纠结.

南京银行金融市场部研究主管黄艳红指出,外汇占款仍不如意、新增贷款的数量和结构,以及本月财政存款缴存抽离的资金量等多重因素,都决定了下半年降准是必须的.当然政策成行前,央行通过公开市场滚动进行逆回购操作也是一种选择.

"(具体降准)时点很难说,...应该不会在现在预期这么强烈的时候去兑现."她表示.

招商银行金融市场部高级分析师刘俊郁也认为,本轮资金收紧究竟仅是暂时的时点性因素,还是整体流动性的缺乏,央行或仍在观察;面对下周或面临的资金压力,应会首选逆回购来平滑,直到15号的准备金缴存退回大量资金;如果这期间流动性情况尚可,央行立刻降准的必要性可能就会下降.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.本月5日,因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核,机构补缴准备金将较多,而15日则一般顺势会有较多资金退回.

不过亦有机构指出资金可能不是短期问题,长江证券固定收益研究员梁振雨就认为,公开市场到期量少、外汇占款偏低及财政存款的抽离等都不是特别支撑流动性,应该还是要靠降存准来解决问题,时点可能是在二季度宏观数据发布前后.

中国将于下周一公布居民消费价格指数,周二公布贸易数据,下周五还将举行二季度国民经济运行情况发布会.

**以逆回购利率调整引导资金成本下降**

多数机构预期6月中国通胀压力将进一步消解,读值或将进入"2"时代,这无疑会为央行货币政策操作提供更大的空间.梁振雨表示,假如公布的6月经济数据比5月好,政策或谨慎;假如差,就还需要降准降息刺激经济增长.但无论好坏,总体看,都需要一次降准来解决当前流动性总体不足的问题.

路透综合多家机构预测显示,前期出台的"稳增长"措施或会显示经济在6月进一步企稳,预计6月CPI同比涨幅会跌至2.3%的低位,创出近两年半来低点,二季度国内生产总值(GDP)同比增幅料连续第六个季度回落,至7.6%.[ID:nSB1651350]

不过无论降准在何时推出,央行对经济下行迹象的关注,已体现在逆回购操作利率走势上.本周招标的两个品种利率持续回落,并低于二级市场水平.其中,14天回购利率自上周二4.2%的高位,降至今日的4.0%;刘俊郁指出,央行通过调降逆回购利率,希冀引导市场资金成本走低.

"要促进信贷投放,资金成本首先就要降下来."他称.

梁振雨认同此看法,他并指出,逆回购操作利率定在较二级更低的水平,然市场资金需求依旧旺盛,从另一个侧面佐证了央行进一步释放流动性的必要.

中国银行间资金市场周四流动性总体宽松,安然度过月初准备金补缴考验,因央行公开市场逆回购持续支持.不过回购利率CNREPO=CFXS方面,隔夜和七天期加权利率走势继续分化,前者小跌而后者涨约15基点(bp),二者点差达140bp,接近年初高点,显示短期资金供给较多.[CN/CN]

央行今年分别在2月24日和5月18日两次调降存准率各0.5个百分点.

央行上周公开市场净投放1,980亿元,期间在逾六周后首次进行了逆回购操作.

今年以来,央行公开市场央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.央行曾于5月7日-5月11日当周内,在公开市场轮番进行过正/逆回购操作.[ID:nSB1537434]

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 1,430

(周四) 450

央票到期 20

正回购到期 350

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净投放 2,250(完)

--审校 曹巍浩/李宏薇/曾祥进

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