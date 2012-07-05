〔中国股市〕沪综指收低1.2%,市场信心溃散个股再现普跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月5日电---中国股市沪综指周四收跌1.2%.市场消息面淡静下人气低迷,大盘重心下移逐渐令投资人信心溃散,个股再现普跌走势.分析师表示,在下周经济数据明朗前,大盘仍料继续围绕2,200点上下震荡.
沪综指.SSEC收报2,201.353点,跌25.962点或1.17%.今日上海A股成交额为519亿元人民币,上交易日为521亿元.
东北证券策略分析师沈正阳表示,今日消息面较为平静,大盘走势较弱.其中工程机械和水泥等基建相关板块跌幅居前,显示市场对投资增速,尤其是重大项目建设的推进有些担忧.
他指出,鉴于目前的政策牌尚未发完,政策实施的效果亦有待观察,短线走势取决于多空两方的力量对比,预计沪指仍将在2,200附近反复震荡.
周四基建相关板块跌幅居前,水泥股尖峰集团(600668.SS)跌8.55%,报11.01元.而受节能环保业十二五规划发布消息激励,相关板块逆势上扬,其中深市巴安水务(300262.SZ)收报涨停至22.28元.
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,442.2点,跌1.04%,成交量为367,807手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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