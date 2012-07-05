〔中国股市〕沪综指收低1.2%,市场信心溃散个股再现普跌

沪综指.SSEC收报2,201.353点,跌25.962点或1.17%.今日上海A股成交额为519亿元人民币,上交易日为521亿元.

东北证券策略分析师沈正阳表示,今日消息面较为平静,大盘走势较弱.其中工程机械和水泥等基建相关板块跌幅居前,显示市场对投资增速,尤其是重大项目建设的推进有些担忧.

他指出,鉴于目前的政策牌尚未发完,政策实施的效果亦有待观察,短线走势取决于多空两方的力量对比,预计沪指仍将在2,200附近反复震荡.