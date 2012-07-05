版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:20 BJT

〔中国股市〕沪综指收低1.2%,市场信心溃散个股再现普跌

路透北京7月5日电---中国股市沪综指周四收跌1.2%.市场消息面淡静下人气低迷,大盘重心下移逐渐令投资人信心溃散,个股再现普跌走势.分析师表示,在下周经济数据明朗前,大盘仍料继续围绕2,200点上下震荡.

沪综指.SSEC收报2,201.353点,跌25.962点或1.17%.今日上海A股成交额为519亿元人民币,上交易日为521亿元.

东北证券策略分析师沈正阳表示,今日消息面较为平静,大盘走势较弱.其中工程机械和水泥等基建相关板块跌幅居前,显示市场对投资增速,尤其是重大项目建设的推进有些担忧.

他指出,鉴于目前的政策牌尚未发完,政策实施的效果亦有待观察,短线走势取决于多空两方的力量对比,预计沪指仍将在2,200附近反复震荡.

周四基建相关板块跌幅居前,水泥股尖峰集团(600668.SS)跌8.55%,报11.01元.而受节能环保业十二五规划发布消息激励,相关板块逆势上扬,其中深市巴安水务(300262.SZ)收报涨停至22.28元.

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,442.2点,跌1.04%,成交量为367,807手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]

中国融资融券 [.SSCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐