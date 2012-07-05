《汇市简讯》空头回补提振英镑/美元,关注英国央行利率决议

标题新闻：俄罗斯2月产油量降至略高于151.5万吨/日或1,100万桶/日，1月为1,111万桶/日--消息
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0639GMT
* 空头回补扶助英镑/美元升至1.5621,此前1.5600被突破(亚洲市场高点是1.5599)
* 据闻卖单排列在1.5630(昨日欧洲早盘低点)和1.5650-60
* 支撑位在1.5574,接近1.5485-1.5723的61.8%回档位
* 英国央行货币政策委员会1100GMT公布决议,料将量化宽松规模提高500亿英镑
* 对英镑而言的最坏的结果是量化宽松扩大750英镑并降息25基点(完)
--编译 吴云凌;审校 王冠中
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