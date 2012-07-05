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货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 14:55 BJT

《汇市简讯》空头回补提振英镑/美元,关注英国央行利率决议

0639GMT

* 空头回补扶助英镑/美元升至1.5621,此前1.5600被突破(亚洲市场高点是1.5599)

* 据闻卖单排列在1.5630(昨日欧洲早盘低点)和1.5650-60

* 支撑位在1.5574,接近1.5485-1.5723的61.8%回档位

* 英国央行货币政策委员会1100GMT公布决议,料将量化宽松规模提高500亿英镑

* 对英镑而言的最坏的结果是量化宽松扩大750英镑并降息25基点(完)

--编译 吴云凌;审校 王冠中

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