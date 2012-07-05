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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:14 BJT

〔澳洲个股〕澳新银行表示,将不参加天津银行的筹资

路透7月5日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)表示:

* 澳新银行将不参加天津银行的筹资

* 仍为天津银行的战略投资者,并留在董事会

* 天津银行筹资后,澳新银行持有的该行股权将从20%降至17.6%

(完)

--编译 白云;审校 杜明霞

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