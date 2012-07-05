《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *武钢集团 65 45 12 7/10簿记建档 国开行 AAA 7/11 7/12 ============================================================================================= *中国水电 32 8 12 7/10簿记建档 中国银行 AAA 7/11 7/12 ( 601669.SS ) 22 12 12 7/10簿记建档 农业银行 7/11 7/12 ============================================================================================= *中国黄金集团 30 15 12 7/10簿记建档 兴业银行 AAA 7/11 7/12 ============================================================================================= *北京京客隆 5 2 12 7/10簿记建档 北京银行 AA- 7/11 7/12 ( 0814.HK ) ============================================================================================= 丽珠集团 8 4 12 7/6簿记建档 农业银行 AA 7/9 7/10 ( 000513.SZ )200513.SZ ============================================================================================= 上海城市建设 50 25 12 7/9簿记建档 交通银行 AAA 7/10 7/11 投资开发公司 国开行 ============================================================================================= 好当家 5 2.5 12 7/10簿记建档 中信银行 A+ 7/12 7/13 ( 600467.SS ) ============================================================================================= 重庆机电 6 6 12 7/10簿记建档 兴业银行 AA 7/11 7/12 控股集团 ============================================================================================= 江苏核电 16 16 12 7/11簿记建档 中国银行 AA+ 7/12 7/13 ============================================================================================= 尖峰集团 4 2 12 7/11簿记建档 中信银行 A+ 7/13 7/16 ( 600668.SS ) ============================================================================================= 上港集团 20 10 9 7/11簿记建档 光大银行 AAA 7/12 7/13 ( 600018.SS ) 招商银行 ============================================================================================= 中国联合网络 150 150 12 7/11簿记建档 中国银行 AAA 7/12 7/13 通信公司 建设银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *武钢集团 110 30 3 7/10簿记建档 工商银行 AAA 7/11 7/12 浦发银行 ============================================================================================= *中国建筑 18 18 5 7/12簿记建档 建设银行 AAA 7/13 7/16 材料集团 ============================================================================================= *金蝶软件 4.8 4.8 3 7/12簿记建档 招商银行 AA- 7/16 7/17 (中国)公司 ============================================================================================= *广东物资集团 9.9 6 5 7/12簿记建档 光大银行 AA 7/13 7/16 ============================================================================================= 平高电气 4 4 3 7/10簿记建档 广发银行 AA 7/11 7/12 ( 600312.SS ) ============================================================================================= 亨通集团 8 4 3 7/10簿记建档 中信银行 AA 7/12 7/13 ============================================================================================= 河南交投集团 43 23 5 7/11簿记建档 国开行 AA+ 7/12 7/13 ============================================================================================= 中纺集团 6 6 3 7/11簿记建档 招商银行 AA+ 7/12 7/13 ============================================================================================= 湖南盈德气体 8.8 8.8 5 7/12簿记建档 广发银行 AA 7/13 7/16 ============================================================================================= 洛阳钼业 20 20 5 推迟发行 中国银行 AA+ -- -- ( 3993.HK ) 工商银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 珠三角中小企业 3.8 3.8 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 冉莹/张喜良