特写:房租高信贷紧,夹缝中的美国人

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月5日电---去年春天的一个晚上，霍尔（David Hall）回到他在波士顿郊外的小公寓，得知公寓月租从725美元剧涨至995美元。

对于身为维修经理的霍尔来说，其实在附近买个简易房，反而比租房要便宜得多。但他说，他的抵押贷款经纪告诉他，虽然他的信用评分良好，不过还不足以满足银行的严苛标准。

“我知道我要是去银行，只会被他们嘲笑。所以我也没办法，”他说。

美国楼市泡沫破裂已有五年，但仍未走出住房负担能力危机。房价虽已较峰值缩水三分之一，但许多美国人并未从中受益，因为他们压根申请不到抵押贷款。

由于信贷紧缩，许多消费者除了租房别无选择，而一些买得起房的人因认为房地产投资无利可图，也选择租房住。由于租房需求增多，一些城市的房租涨幅达到两位数。

据房地产数据供应商Zillow，截止5月的12个月中，旧金山房租上涨14%，加州圣荷西房租亦涨11%。去年，明尼阿波利斯州房价下降8%，但房租却涨了11%。

低收入人群很难找到负担得起的住房由来已久，而眼下许多中产阶级也加入到这一行列。

据美国人口普查局的美国社区调查，多数个人理财专家建议住房支出不要超过家庭收入的30%。但现有在近40%的美国人，其住房支出超过家庭收入的三分之一。

哈佛大学住房研究联合中心主任赫伯特（Chris Herbert）称，“我们面对的是收入下降、房租却上涨，并且房租还存在明显的上涨压力，毫无迹象显示这种情况短期会改观。”

“失乐园”

如今，楼市似乎是买家的天堂。

John Burns地产咨询公司称，在美国几乎所有大城市，眼下买房都比租房便宜。

但对许多租房人来说，哪怕买个很普通的房子也难如登天，因为很难贷到款。

据行业数据机构Inside Mortgage Finance，去年美国购房贷款触及12年低点4,040亿美元，远低于2006年的1.4万亿美元。这意味着抵押贷款比房市荣景之前更紧张。

摩根士丹利报告称：“基本上，信用记录哪怕有一点瑕疵，在申请贷款时就会严重受限。许多家庭就是因此无法取得抵押贷款。”

而对于能取得抵押贷款的人而言，眼下贷款利率是数十年来最低水平，加上房价较低，现在至少是1970年以来最适合的买房时机。

许多二三十岁的潜在购房者希望保持灵活的生活，对他们而言，买房的诱惑力不像对前几代人那么强烈，因此市场对公寓的租赁需求相当高。

当然，还是有许多人希望成为有房一族。去年春天，医疗业者怀德（Rosemary Wynder）发现房租大涨，于是决定买房。

但2月时一次银行故障，导致她迟还汽车贷款，信用评分因此受影响，她无法修复这个问题，结果有五家银行拒绝了她的抵押贷款申请。

“我很难过，不断地祈祷，”怀德说。（完）