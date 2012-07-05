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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:27 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率下滑,收益率曲线略变陡

路透东京7月5日电---指标10年期日本公债的收益率(殖利率)周四小跌,缓步迈向6月初所及的九年低点,较长期公债在下周新债供应前表现较逊色,令收益率曲线略微趋陡.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下滑0.5个基点至0.810%,周二标售10年券获得超预期的稳健需求后,市场浮现后续买需.0.810%的水准仅略高于6月4日所及的2003年以来低位0.79%.

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