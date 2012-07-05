欧宝自毁长城 品牌形象遭遇危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福7月3日电(记者 Christiaan Hetzner)---如果美国通用汽车公司旗下的德国欧宝品牌希望扭转过去三年间高达35亿美元的亏损，它或许需要一点古老的智慧：了解自己。

特别是要了解，你的客户是否真得愿意为最新的辅助驾驶功能而多掏钱，你希望成为高端汽车品牌的梦想是否会赶走不断减少的忠实买家。

欧宝监事会成员加普·提姆(Jaap Timmer)在上周四一场重要会议召开前表示：“欧宝是一个什么样的品牌，我们的目标客户群是谁？起初它的定位是高端的，随后又不走高端路线，我们需要有个清晰的战略。”

2010年1月，时任欧宝首席执行官尼克·雷利(Nick Reilly)首次提出了他将欧宝提升至高端品牌的计划，成为“一个基于德国工程技术的高质量且令人满意的欧洲顶级制造商”，与德国大众汽车进行正面交锋。

之后，欧宝生产出了大量在很多情况下与大众汽车可媲美的车型，但其品牌形象并未跟上。公司内部人员表达了他们对“人们购买欧宝汽车时还得给别人解释”这种现象的挫败感。

这样的结果是灾难性的。2012年前四个月，欧宝在德国的份额下滑至7%的历史低点。德国是欧宝最大的销售市场，欧宝在这一市场的份额仅为大众汽车的三分之一，也落后于宝马、梅赛德斯-奔驰以及奥迪等奢侈品牌。

自2007年达到峰值以来，欧洲汽车市场已缩水20%，雷利的这一战略显然不合时宜。欧宝迫在眉睫的危机和巨额亏损成为通用汽车的燃眉之急。随后通用总部派副董事长斯蒂芬·葛斯基(Stephen Girsky)前往德国亲自监管欧宝的救赎。

新的10点重振计划出炉，核心围绕减少过剩的产能，投资新车型和动力系统，降低原材料成本以及通过与法国标致联合来节省开支。

此外，管理层还计划关闭在2017年年初关闭位于德国波鸿的一家工厂，并有意将雪佛兰车型的部分生产转移到欧洲未充分使用的工厂，但具体细节尚未公布。

**改弦更张**

欧宝想转入高端市场的目的在于更清晰地将欧宝与雪佛兰品牌加以区分，通用全球营销主管乔尔·伊万尼克(Joel Ewanick)希望欧宝能对抗其他有实力的品牌，但欧宝忽略了一点，其装配线上的工人几乎都来自高工资的西欧国家。

前欧宝工会负责人弗朗茨(Klaus Franz)当时反对伊万尼克的这一想法。他担心欧宝会失去其现有的客户群，而这一群体对价格十分敏感。让欧宝高端化只会让其步萨博的后尘。萨博是通用旗下的一个瑞典高端品牌，但也在缓缓走向死亡。

提姆也认为欧宝的调整方向应更多借鉴大众斯柯达，而非大众这个高端品牌。斯柯达的目标客户是那些对价格十分敏感的买家。

他说：“我认为那可能是雷利犯下的一个错误。”

欧宝CEO卡尔-弗雷德里奇·施特拉克(Karl-Friedrich Stracke)近期在摩纳哥向业内人士透露，他或许会逆转方向。

他在一次会议上说：“我们跳跃得太快了，我们的定价理念使我们丧失了一些拥有一定购买力的客户，我们未来必须回到对产品与定价关系的关注上。”

施特拉克在上周四提交给董事会的中期商业计划中，希望欧宝能关注“传统和可实现的潜在客户”。（完）