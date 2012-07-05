韩国提议恢复用于科研的捕鲸行为

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译)
路透巴拿马城7月5日电---韩国周三建议恢复用于科学研究的捕鲸行为，此举激怒了其他亚洲国家和呼吁全球禁止捕杀鲸鱼的生态环保人士。
澳大利亚总理吉拉德表示，她会抗议该提议。韩国在国际捕鲸委员会(IWC)于巴拿马城举行的一场会议上提出了该提议。
批评人士称，在国内水域从事捕鲸是效仿日本的科研捕鲸。IWC在1986年实行商业捕鲸禁令。
日本称该国有权监控鲸鱼对其渔业的影响。韩国称捕鲸是一项长期的文化传统。
一名韩国政府官员在首尔表示，韩国遵守国际规则，评估该提议将取决于IWC。
韩国食品农林渔业部的一名官员称：“我们已向IWC科学委员会提交了一份要求恢复在国内水域用于科研的捕鲸提案，将等待委员会的评估。”
“如果委员会表示，科研合法性评估中理由不足，我们将做进一步准备。”
韩国称，该国渔民抱怨鲸鱼数量的不断增多正消耗鱼类资源，而世界野生动物基金会称这一说法没有科学依据。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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