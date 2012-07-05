版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:39 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶因获利了结回落,关注欧洲央行政策会议

路透曼谷7月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四小跌,近期上涨后出现获利了结,交易商称,欧洲央行即将公布利率决定,市场保持谨慎.

TOCOM指标期胶12月合约JRUc6下跌1.8日圆,结算价报每公斤254.8日圆.

上期所橡胶主力9月合约SNRU2上涨250元,收报每吨24,165元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐