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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元扭转盘初跌势,连续第三日录得涨幅

路透首尔7月5日电---韩国韩元KRW=周四盘初下滑,但之后扭转跌势,终场连续第三日录得涨幅,因为国内出口商卖出美元.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,135.0韩元,周三当地市场收报1,135.8韩元.

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