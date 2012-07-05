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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:52 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,等候欧洲央行利率决定

路透上海7月5日电---期铜周四持稳,投资者静候欧洲央行(ECB)会议结果.外界预计该央行会把利率降至纪录低位,此举能刺激经济增长并有助于提振金属需求.

0709GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.1%至每吨7,718.75美元.上个交易日下跌1.2%.

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