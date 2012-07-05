《Russell专栏》沙特调升原油售价,意在表明伊朗出口减少不足为惧

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋

路透澳洲郎塞斯顿7月5日电---如果你想寻找油市无视伊朗石油出口减少因素的征兆,最好的例子就是沙特决定上调8月对亚洲炼厂的供给价格.

尽管沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)使用公式计算其官方售价(OSP)的变动,但只要对油市供给充足有所怀疑,沙特阿美应该也不太可能会提高售价.

贸易商原本便预期沙特会温和上调官方售价,结果也大致如此.

沙特的主要原油-阿拉伯轻质原油(Arab Light)的售价上调了0.70美元,较阿曼/迪拜地区指标原油每桶升水2.05美元.较重质级别原油的售价上调幅度要稍大一些,而轻质原油上调幅度则稍小一些.

从技术方面解释,沙特上调价格是因为迪拜原油6月-7月跨月逆价差上升,而较重质级别原油售价增幅较大,是反映燃料油利润上升,轻质原油涨幅较小,则显示了石脑油裂解价差的低迷.

不过沙特似乎也在利用官方售价的调整,来透露自身对油市形势的看法.

例如,今年稍早当亚洲炼厂纷纷争相寻找伊朗原油的替代品时,沙特下调了升水,并且幅度多于市场的预期.

6月船期的船货的售价(5月7日宣布)为较阿曼/迪拜原油每桶升水1.15美元,创下去年9月来最低.

沙特本应该在4月末确定6月船货价格,当时布兰特原油期货LCOc1还在每桶120美元附近,距离3月高位每桶逾128美元不远.

当时下调升水是向炼厂表示,沙特有充足的供给并且愿意以诱人的价格出售,这因而减轻了炼厂对于万一损失伊朗供应后无法获得足够石油的担忧.

因此,此次上调8月船货的升水或可以解读为,这是在展现沙特方面认为市场有足够的信心,因此沙特能够收回之前的一部分降价幅度.

这种种现象对伊朗来说绝非好事,而最近伊朗所得到的已经全是负面消息.

日本决定跟进韩国脚步,取消本月从伊朗的原油进口,因为西方国家的制裁措施,禁止欧洲再保险商为载运伊朗原油的船舶提供保险,成为难以克服的阻碍.

更糟的是,伊朗又与中国就运费费率产生了争议,中国坚持由伊朗国家油轮公司(National Iranian Tanker Co.)运送订购的原油.

据业内消息,中国订购的定于7月前20日装船的2,000万桶伊朗原油还未指定装运船舶.

尽管这是金钱纠纷而非政治纠纷,但这只会加重伊朗的财务压力.

日本和韩国会不会恢复购买伊朗原油还有待观察,这两国与中国一样,获得了从伊朗进口原油的制裁豁免.

日本通过了一项法案,允许政府对伊朗石油船货提供保险,炼厂的8月船货或许会利用到这个协助.

2011年第一季,日本和韩国自伊朗的日原油进口量为逾65万桶,而去年末中国自伊朗的原油进口达到峰值,约为每日60万桶.

中日韩三国的进口量占到伊朗全部石油出口的将近一半,其它主要买家是欧盟国家,但欧盟国家自本月初起已全部暂停了从伊朗的原油进口.

随着肯尼亚这样的小买家也取消了每日8万桶的合约,伊朗原本每日230万桶的原油出口正面临着大半尽失的局面.

而沙特的定价决策则表明,目前为止这还不算是什么问题.(完)