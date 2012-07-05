〔表格〕LME金属库存最新变化--7月5日

中国企业：共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透伦敦7月5日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 252,725 -800
锡 12,605 +25
铅 348,575 -675
锌 993,375 +1,775
铝 4,809,525 +3,750
镍 103,578 -96
铝合金 98,620 -400
NASAAC 153,880 -60
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 龚芳;审校
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
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彭博援引未具名知情人士报导，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。