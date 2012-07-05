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市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 16:23 BJT

〔欧洲汇市〕英镑持稳,若英国央行刺激经济规模增幅超预期将伤及英镑

路透伦敦7月5日电---英镑兑美元及兑欧元周四持稳,但如果英国央行的刺激政策规模大于预期,以支撑步履阑珊的英国经济,英镑或回吐涨幅.

投资者已经消化英国央行将量化宽松政策规模扩大500亿英镑的预期.决议将于周四1100GMT公布.

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