〔欧洲汇市〕英镑持稳,若英国央行刺激经济规模增幅超预期将伤及英镑

美国新股：社交软件公司Snap周三将为IPO定价，目标筹资30亿美元
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透伦敦7月5日电---英镑兑美元及兑欧元周四持稳,但如果英国央行的刺激政策规模大于预期,以支撑步履阑珊的英国经济,英镑或回吐涨幅.
投资者已经消化英国央行将量化宽松政策规模扩大500亿英镑的预期.决议将于周四1100GMT公布.
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
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