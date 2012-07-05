《汇市简讯》美元/瑞郎跌至0.9600下方,受制于该价位的卖盘

美国新股：社交软件公司Snap周三将为IPO定价，目标筹资30亿美元
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
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* 美元/瑞郎在欧洲央行(ECB)会议前跌至0.9600下方,市场预期降息25基点
* 上档风险在于重回0.9600上方,美元/瑞郎多头应着眼于0.9600区间上端
* 位于0.9600的卖盘抑制盘中走势,更多的位于0.9630-50以及0.9670
* 技术阻力位在0.9605,0.9657以及波林格区间顶部0.9670(完)
--编译 吴云凌;审校 王冠中
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路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
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