版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 16:28 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎跌至0.9600下方,受制于该价位的卖盘

0813GMT

* 美元/瑞郎在欧洲央行(ECB)会议前跌至0.9600下方,市场预期降息25基点

* 上档风险在于重回0.9600上方,美元/瑞郎多头应着眼于0.9600区间上端

* 位于0.9600的卖盘抑制盘中走势,更多的位于0.9630-50以及0.9670

* 技术阻力位在0.9605,0.9657以及波林格区间顶部0.9670(完)

--编译 吴云凌;审校 王冠中

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐