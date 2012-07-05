路透伦敦7月5日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日跌破1.2560后,料重新测试1.2420水准和上周低点.若突破1.2420,将下探今年低点1.2290,主要目标仍旧是2010年希腊第一次纾困时的低点1.1880.上档方面,我们现在预期阻力在1.2620/30区间.主要上档阻力仍旧在1.2750水准,该处亦邻近数个关键阻力水准,包括55日移动均线1.2745,和1.3285/1.2290跌势的50%回档位1.2790.

美元/日圆:持续在云区内呈现区间震荡走势,顶部在80.45,支撑在200日移动均线78.80上方.6月4日低点78.00引出的趋势线支撑在79.40/50.周线须收在80.50上方,才能确保进一步上涨走势.

欧元/英镑:持续在55日移动均线0.8067下方游走,而今年高点0.8505引出的趋势线阻力在0.8078.只要回升走势在这些水准下方止步,欧元就会偏向进一步下滑,若突破,则会上探0.8150区域的阻力.0.8000下方区域目前似乎提供相当的支撑,然而关键支撑水准仍在0.7950区域.一旦跌破0.7950,可能会迈向0.7845和2008年11月低点.

英镑/美元:昨天在清淡交投中跌回1.5580,突破该水准很可能进一步下滑,跌向关键支撑1.5480,即6月14日和15日低点,上周曾测试该水准未果.唯有跌破该水准,才会再次下探6月低点1.5270.上档关键阻力仍在200日移动均线1.5755,唯有收在该水准上方,才能测试1.5910,即1.6305/1.5270下跌走势的61.8%回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0805GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2521 1.2522 -0.01 -3.28 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.63 79.83 -0.25 +3.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.70 99.99 -0.29 +0.13 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9592 0.9591 +0.01 +2.30 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5586 1.5592 -0.04 +0.33 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0132 1.0130 +0.02 -0.60 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0263 1.0269 -0.06 +0.37 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8025 0.8038 -0.16 +3.10 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.710 82.010 -0.37 +3.90 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.900 64.180 -0.44 +6.80 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.12 124.49 -0.30 +3.84 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2784 1.2771 +0.10 -2.61 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]