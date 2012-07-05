〔路透基点〕四家银行寻求加入中国国开行2亿美元三年期贷款案

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月5日电---银行业人士透露,四家银行寻求加入中国国家开发银行2亿美元三年期境内贷款案.
此前消息人士曾透露,贷款由瑞穗实业银行牵头.
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点.
所筹款项将用于运营资本.
瑞穗拒绝置评.
国开行拥有穆迪Aa3信用评级、标普AA-评级、惠誉与日本评级机构R&I均给予A+评级.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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