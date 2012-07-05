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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 16:50 BJT

〔路透基点〕四家银行寻求加入中国国开行2亿美元三年期贷款案

路透香港7月5日电---银行业人士透露,四家银行寻求加入中国国家开发银行2亿美元三年期境内贷款案.

此前消息人士曾透露,贷款由瑞穗实业银行牵头.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点.

所筹款项将用于运营资本.

瑞穗拒绝置评.

国开行拥有穆迪Aa3信用评级、标普AA-评级、惠誉与日本评级机构R&I均给予A+评级.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

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