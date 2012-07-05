〔中国债市〕人民币利率互换基本持稳,半年度数据公布前机构多谨慎

路透上海7月5日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四整体持稳.下周开始半年度经济数据将陆续公布,在此之前机构基本维持谨慎心态,操作上则以兑现获利为主,尽量缩减手头持仓部位.

"现在这个敏感时间点,能挣点是一点,基本有点获利就平掉了,没人敢做太多吧."北京一交易员表示.

上海一银行交易员亦称,市场等待半年数据提供更明确指引,以判断前期的宽松政策对经济的提振效应如何?公开市场上虽然巨量逆回购在支撑流动性,但央行何时会选择降准,机构不敢随意揣测,只能纠结和等待政策的进一步明朗.

如果央行不立刻调降存准,他认为,IRS市场利率可能会继续震荡,下行的空间有限,主要是受资金成本高企的限制.

中国将在下周一(9日)公布6月居民消费价格指数(CPI),周五(13日)则召开国民经济运行情况新闻发布会.

中国银行间资金市场周四流动性总体宽松,安然度过月初准备金补缴考验,因央行公开市场逆回购持续支持.不过回购利率CNREPO=CFXS方面,隔夜和七天期加权利率走势继续分化,前者小跌而后者涨约15基点(bp),二者点差达140bp,接近年初高点.显示目前市场短期资金供给较多.[CN/CN]

而中国央行已连续两周在公开市场以逆回购向市场注入流动性,本周净投放2,250亿元,创逾五个月来单周投放新高.若外汇占款、财政存款等压力不减,逆回购滚动操作的需求或越滚越大,央行年内第三次下调存款准备金率亦可期待.[ID:nSB1651590]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.6925/2.7975 2.5150/2.6060 2.6073/2.7000 2.7507/2.8440 2.7917/3.0408

周三 2.7000/2.8100 2.5257/2.6130 2.5973/2.6893 2.7420/2.8307 2.7975/3.0158

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变动 -0.0075/-0.0125 -0.0107/-0.0070 0.0100/0.0107 0.0087/0.0133 -0.0058/0.0250

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)