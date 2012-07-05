韩国前总统朴正熙之女将宣布参加总统选举

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译)
路透首尔7月5日电---韩国前总统朴正熙的女儿朴槿惠将于7月10日宣布参加总统竞选，寻求成为该国第一位女性元首。她若当选，可能会承诺扩大社会福利，修缮同朝鲜的关系。
现年60岁的朴槿惠举止优雅，她的支持率领先许多潜在竞争对手两位数，有望在执政的新国家党（New Frontier Party）党内初选中胜出。
许多年长的选民对她的名字非常熟悉，会让人回想起其父在位时韩国经济的快速增长，当时韩国摆脱贫困一举跃入发达国家行列。
但为了确保赢得12月的总统选举，她亟待接触年轻的城市选民。对这些选民而言，就业保障和社会福利是困扰他们的问题，而朴正熙也早就成为遥远的历史人物。
2007年，朴槿惠角逐保守党总统候选人提名失败，当时她描述她的政策为“韩国的撒切尔主义”。
如今，在谋求成为同为保守党的李明博的继任者时，她希望“缓解民众的不安”，创造就业机会，改善社会福利。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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