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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 16:54 BJT

《汇市简讯》日本企业的买单和卖单设定美元/日圆波动区间

0833GMT

* 美元/日圆日线一目均衡云区介于79.505-81.155

* 日本公司在云区底部买进,出口商则在80.00上方出售

* 期权交易商处境良好,对冲操作可能继续压缩交投区间

* 周线云区顶部在80.421,100周移动均线80.458和100日移动均线80.63被视为关键水准(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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