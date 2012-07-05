〔欧元债市〕西班牙标售30亿欧元公债,规模为目标区间高端

路透马德里7月5日电---西班牙周四宣布:

* 标售12.39亿欧元的2015年到期公债,投标倍数为2.3(上次为3.2倍),得标收益率为5.086%(上次是5.457%)

* 标售10.15亿欧元的2016年到期公债,投标倍数为2.6(上次亦为2.6倍),得标收益率为5.536%(上次是5.353%)

* 标售7.47亿欧元的2022年到期公债,投标倍数为3.2(上次为3.3倍),得标收益率为6.430%(上次是6.044%)(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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