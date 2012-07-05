〔中国债市〕现券收益率微降,流动性趋松刺激机构配置需求

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月5日电---中国银行间债市周四现券收益率微降.今日虽例行上缴存款准备金,但在央行逆回购"护航"下,资金面未起波澜.得益于此,有配置需求基金、券商理财积极介入,但鉴于对于未来走势存在分歧,债市观望情绪仍然弥漫.
交易员表示,今日央行公开市场逆回购再现"量价起跌",加速资金面回暖,进而为机构买券提供了"温床".有抵押债券,加杠杆需求的基金等投资者逢机介入,从而小幅拉低收益率.
但他们指出,包括银行在内的参与者对于未来债市走势的研判却依然纠结,从而令近期市场盘中多呈现胶着,并未出现相对明显的方向.
上海一银行交易员指出,鉴于目前处于经济政策和数据发布的空窗期,存在坊间的多为传言和预期,而对此各家的解读又不一样.
"(现券收益率)全天走得还算平稳,就是下午突然下去了3-5个点,...现在能打破胶着市况的潜在因素很多,但是多是传言和预期,这也是市场分歧的来源."他并称.
中国央行连续两周公开市场逆回购操作向市场注入流动性,本周净投放规模并创下春节以来单周新高.[ID:nSB1651590]
中国银行间资金市场周四流动性总体宽松,安然度过月初准备金补缴考验,因央行公开市场逆回购持续支持.不过回购利率CNREPO=CFXS方面,隔夜和七天期加权利率走势继续分化,前者小跌而后者涨约15基点(bp),二者点差达140bp,接近年初高点.[ID:nSB1651456]
北京时间16:49,剩余期限约3年的固息国债120007最新收益率双边报价tCN120007=CFXM为2.4850%/2.4600%,上日尾盘为2.5180%/2.5080%
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.6131 4.0175
上日 2.6328 3.8655
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6882/2.6308
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3213/2.2595
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8658/2.7969 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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