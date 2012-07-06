《热点透视》政府换届时机难得,将助中国股市多头一臂之力

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales/顾蔚 编译 白云

路透香港7月5日电---中国有个地方也许能吸引市场多头,那就是估值看起来很便宜的股市.中国政府换届或许会伴随着新的提振经济举措出台.换届不能说没有不确定因素,但是有理由看涨上海股市.

中国股市现状低迷.上海证交所A股7月5日基于获利预估的市盈率(本益比,P/E)为8.8倍,距离纪录低点不远,只略高于长期均值的一半.而在经济不振的美国,标准普尔500指数市盈率约为12倍,长期均值为15倍.沪综指现在比2008年低点要高出许多,但还需上涨近两倍,才能超越2007年股市出现公认泡沫时所达到的峰值.

与此同时,在审慎地为经济降温后,中国央行6月7月宣布降息,为金融危机爆发以来首次.中国央行官员很少只降息一次,而且他们还有其它可用的政策工具.对决策层而言,想在扶持一些行业的同时抑制另外一些行业,比如房地产行业,实为一大挑战.但迄今为止,中国在管理经济方面可以说是成绩斐然.

放宽股权规定或将带动股票需求.比如,合格境外机构投资者(QFII)的投资额度从300亿美元上调至800亿美元,由此引入的新资金规模相当于上海股市2.4万亿美元市值的约2%.而且中国省级养老基金最终可能获准购买股票.这些养老基金总资产规模高达约2万亿元人民币(3,150亿美元),从中拿出哪怕20%都算得上相当可观的新需求.

即便如此,中国国内投资者信心仍处于低谷.其中一个原因是大型国企的利润在减少.而且还有多达700家公司等待上市.上市公司的财务和治理问题也是一大潜在拖累因素.欧债危机悬而未决则构成一大外部经济隐患.

然而,中国乐观人士对于时机选择异乎寻常地充满信心,令这些顾虑不值一提.外界公认习近平将在今年稍晚被选为下一届国家主席,并将与新领导层其他成员在2013年初走马上任.他们也许很渴望推动中国经济和市场发展,如果他们付诸行动,中国股市也许会在今年底或明年初获得动力.(完)