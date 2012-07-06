〔路透基点〕光群雷射寻求6亿台币三年期定期贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月5日电---银行消息人士表示,玉山银行和台北富邦银行已推出光群雷射6亿台币(2,000万美元)三年期贷款.
玉山银行为代理行,台北富邦银行则为担保品控管行.
是次贷款由厂房作担保,包括两部分.A部分为4亿台币定期贷款,B部分是2亿台币循环贷款.
如果借款方税前利润率不超过3%,那么此次贷款利率为次级市场商业票据加码100个基点;如果税前利润率为3%或以上,那么利率为加码90个基点.税前利率下限定为1.6%.
银行受邀按三个层次参与贷款:
承贷1.2亿台币或以上的银行将获得委托主办行头衔,以及15个基点的先行费用.
承贷9,000万-1.19亿台币的银行将获得共同主办行头衔,及10个基点的先行费用.
承贷6,000-8,900万台币的银行将获得一般参贷行头衔,先行费用5个基点.
若动用规模不到总额的60%,将支付10个基点的承诺费.
A部分宽限期为两年,将分三次,每半年一次进行偿还,每次偿还比例分别为:20%、20%和60%.
财务约束条款中要求,最低流动比为1倍,最高债务与有形资产净值之比为1倍,最低利息覆盖比率为3倍,有形资产净值最低为26亿台币.
资金将用于运营资本.
回复期限截至7月中旬.
光群雷射曾在2009年4月就将三年期贷款规模扩大至6亿台币签署合同,最高含所有费用的加码为133个基点,含20个基点的费用.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。