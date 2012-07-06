〔路透基点〕光群雷射寻求6亿台币三年期定期贷款--RLPC

路透香港7月5日电---银行消息人士表示,玉山银行和台北富邦银行已推出光群雷射6亿台币(2,000万美元)三年期贷款.

玉山银行为代理行,台北富邦银行则为担保品控管行.

是次贷款由厂房作担保,包括两部分.A部分为4亿台币定期贷款,B部分是2亿台币循环贷款.

如果借款方税前利润率不超过3%,那么此次贷款利率为次级市场商业票据加码100个基点;如果税前利润率为3%或以上,那么利率为加码90个基点.税前利率下限定为1.6%.

银行受邀按三个层次参与贷款:

承贷1.2亿台币或以上的银行将获得委托主办行头衔,以及15个基点的先行费用.

承贷9,000万-1.19亿台币的银行将获得共同主办行头衔,及10个基点的先行费用.

承贷6,000-8,900万台币的银行将获得一般参贷行头衔,先行费用5个基点.

若动用规模不到总额的60%,将支付10个基点的承诺费.

A部分宽限期为两年,将分三次,每半年一次进行偿还,每次偿还比例分别为:20%、20%和60%.

财务约束条款中要求,最低流动比为1倍,最高债务与有形资产净值之比为1倍,最低利息覆盖比率为3倍,有形资产净值最低为26亿台币.

资金将用于运营资本.

回复期限截至7月中旬.

光群雷射曾在2009年4月就将三年期贷款规模扩大至6亿台币签署合同,最高含所有费用的加码为133个基点,含20个基点的费用.(完)