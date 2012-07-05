〔中港股市〕港股创5月15日以来最高收位,沪市收低1.2%

* 恒生指数反弹收高0.5%,但成交偏低

* 沪综指收低1.2%,沪深300指数收低1.4%

* 李宁股价上扬7.3%,此前该公司宣布管理层变动

* 港股成交额创年内第二低水准

路透香港7月5日电---香港股市周四创5月15日以来最高收位,但成交额为今年以来次低,表明投资者仍担心中国经济形势,且在欧洲央行(ECB)会议召开前持谨慎态度.

内地股市收低,表现逊于亚洲其它股市,其中沪综指.SSEC收跌1.2%,沪深300指数.CSI300收低1.4%.两个股指均仅较年内低位高不到0.5%.

恒生指数.HSI自早前跌势反弹,终场收高0.5%,交易商称这主要受益于下午出现的空头回补.恒生国企指数.HSCE收涨0.2%.

内地股市方面,大宗商品价格下跌损及能源和原料股,同时疲弱的市场表现拖累中信证券(600030.SS)和海通证券(600837.SS).