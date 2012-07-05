〔中港股市〕港股创5月15日以来最高收位,沪市收低1.2%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数反弹收高0.5%,但成交偏低
* 沪综指收低1.2%,沪深300指数收低1.4%
* 李宁股价上扬7.3%,此前该公司宣布管理层变动
* 港股成交额创年内第二低水准
路透香港7月5日电---香港股市周四创5月15日以来最高收位,但成交额为今年以来次低,表明投资者仍担心中国经济形势,且在欧洲央行(ECB)会议召开前持谨慎态度.
内地股市收低,表现逊于亚洲其它股市,其中沪综指.SSEC收跌1.2%,沪深300指数.CSI300收低1.4%.两个股指均仅较年内低位高不到0.5%.
恒生指数.HSI自早前跌势反弹,终场收高0.5%,交易商称这主要受益于下午出现的空头回补.恒生国企指数.HSCE收涨0.2%.
内地股市方面,大宗商品价格下跌损及能源和原料股,同时疲弱的市场表现拖累中信证券(600030.SS)和海通证券(600837.SS).
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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