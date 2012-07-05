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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 18:58 BJT

聚划算前总经理因涉嫌受贿被刑拘

路透上海7月5日电---阿里巴巴集团周四表示，该集团旗下团购网站聚划算前总经理阎利 珉因涉嫌受贿被刑拘。

阿里巴巴旗下淘宝网发表声明称，今年3月，阎利 珉因在聚划算团队管理上存在重大失职行为，已经被免去聚划算总经理职务。

声明称，阎利 珉因涉嫌受贿被杭州警方刑事拘留，并称案件调查正在进行中。

路透无法联系到阎利珉就此置评，阿里巴巴发言人称阎利 珉仍在警方拘留中。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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