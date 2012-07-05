聚划算前总经理因涉嫌受贿被刑拘

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月5日电---阿里巴巴集团周四表示，该集团旗下团购网站聚划算前总经理阎利 珉因涉嫌受贿被刑拘。
阿里巴巴旗下淘宝网发表声明称，今年3月，阎利 珉因在聚划算团队管理上存在重大失职行为，已经被免去聚划算总经理职务。
声明称，阎利 珉因涉嫌受贿被杭州警方刑事拘留，并称案件调查正在进行中。
路透无法联系到阎利珉就此置评，阿里巴巴发言人称阎利 珉仍在警方拘留中。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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