〔国际油市〕挪威石油工业联合会决定停工,以结束工人罢工行为

"冲突陷入僵局,(工会)要求不合理...不幸的是,除了通知停工我们没有其他方法."该联合会在一份声明中说.

这意味着离岸薪资协议涵盖的6,515名工人将被挡在工作场所之外,该决定将于7月9日2200GMT起生效.(完)