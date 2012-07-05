版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 18:17 BJT

〔国际油市〕挪威石油工业联合会决定停工,以结束工人罢工行为

路透奥斯陆7月5日电---挪威石油工业联合会(Norwegian Oil Industry Association,OLF)周四表示,决定在挪威大陆架强制所有工人停工,以结束连日罢工行动.

"冲突陷入僵局,(工会)要求不合理...不幸的是,除了通知停工我们没有其他方法."该联合会在一份声明中说.

这意味着离岸薪资协议涵盖的6,515名工人将被挡在工作场所之外,该决定将于7月9日2200GMT起生效.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐