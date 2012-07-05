〔国际油市〕挪威石油工业联合会决定停工,以结束工人罢工行为

中国企业：共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透奥斯陆7月5日电---挪威石油工业联合会(Norwegian Oil Industry Association,OLF)周四表示,决定在挪威大陆架强制所有工人停工,以结束连日罢工行动.
"冲突陷入僵局,(工会)要求不合理...不幸的是,除了通知停工我们没有其他方法."该联合会在一份声明中说.
这意味着离岸薪资协议涵盖的6,515名工人将被挡在工作场所之外,该决定将于7月9日2200GMT起生效.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。
彭博援引未具名知情人士报导，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。