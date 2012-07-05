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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 18:25 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,地产股引领新加坡股市录七连涨

路透曼谷7月5日电---多数东南亚股市周四收高,盘中囿于区间交投,嘉德置地(CATL.SI)等地产开发商上涨引领新加坡股市.

新加坡股市.FTSTI收高0.8%,报2,971.47点,为连续第七日上涨,且是一年来最长连涨.嘉德置地收高2.8%.

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