〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及五周新高,因担忧美国天气乾旱

路透新加坡7月5日电---马来西亚棕榈油期货周四升至逾五周高位,因投资者预计乾旱天气推动的涨势或将继续.

但价格在午后开盘后回升,因美国中西部地区乾旱持续,损及大豆作物生长并导致豆油供应减少,或意味着棕榈油需求增加.