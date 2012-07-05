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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 19:00 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及五周新高,因担忧美国天气乾旱

路透新加坡7月5日电---马来西亚棕榈油期货周四升至逾五周高位,因投资者预计乾旱天气推动的涨势或将继续.

棕榈油期货早盘小幅收低,在欧洲央行今日稍晚公布政策决定前,交易商态度转为谨慎.

但价格在午后开盘后回升,因美国中西部地区乾旱持续,损及大豆作物生长并导致豆油供应减少,或意味着棕榈油需求增加.

"在美国市场结束假期重新开市前,交易商努力建仓,"一位驻新加坡的交易商称.

指标9月棕榈油期货FCPOc3收高1.4%,报每吨3,164马币(林吉特).该期约稍早高见3,177马币,为5月29日以来最高.

成交量为34,937口,远高于通常的25,000吨.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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