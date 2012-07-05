〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及五周新高,因担忧美国天气乾旱

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月5日电---马来西亚棕榈油期货周四升至逾五周高位,因投资者预计乾旱天气推动的涨势或将继续.
棕榈油期货早盘小幅收低,在欧洲央行今日稍晚公布政策决定前,交易商态度转为谨慎.
但价格在午后开盘后回升,因美国中西部地区乾旱持续,损及大豆作物生长并导致豆油供应减少,或意味着棕榈油需求增加.
"在美国市场结束假期重新开市前,交易商努力建仓,"一位驻新加坡的交易商称.
指标9月棕榈油期货FCPOc3收高1.4%,报每吨3,164马币(林吉特).该期约稍早高见3,177马币,为5月29日以来最高.
成交量为34,937口,远高于通常的25,000吨.(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)