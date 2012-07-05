《即时观点7》中国央行不对称降息,意在刺激有效贷款需求和经济复苏

路透北京/香港7月5日电---中国央行周四宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点,为今年来第二次降息.

央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

本次调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率将分别降至3.00%和6.00%.

这也是6月7日宣布三年半来首次降息之后,今年以来第二次降息,上次降息时央行并宣布贷款利率浮动下限降为基准利率的0.8倍.

中国央行已于5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降,金融机构存款准备金率因此降至20%.

以下为市场人士的评论:

--美银美林大中华区首席经济学家 陆挺:

尽管预期年内中国央行会下调利率,但这么快下调还是没想到.在下周将公布宏观数据前的这一举动,对市场则有输有赢.

首先是对银行来说,不是个好消息,利差会进一步受到挤压;而对负债率较高的国有企业来说,则是好消息,财务成本可以继续下降;对中小企业的影响较小;对高负债的地方融资平台也是好事.

我们预计后续还将有50bp的存款准备金率的调降空间,今年还将至少降息一次;另外政府也可能将更为积极地启动一些固定资产的投资项目,及保障房等项目.

--申银万国证券公司地产行业分析师 李虹:

降息对地产行业来说,应该算是一种有向上支撑力量的催化剂.但鉴于政府的态度,我们是建议客户在这个催化剂后,将地产股逢高出货的.

再从央行今天新闻稿来看,特别提到"个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房",因此,我们都预计有可能需要进一步出台对地产的紧缩政策,以对冲货币政策的放松.但也不会这么快,这个市场好不容易恢复起来,还会再让它表现表现.

--星展银行香港高级经济师 梁兆基:

利率自由化的步伐比预期走得很快,反映政府希望增强"优质"贷款需求,使经济健康发展.预料今年内尚有1-2次减息.这次再将贷款利率浮动区间的下限进一步调至基准利率的0.7倍,在不足一个月内两度放宽限制,以此步伐不排除今年内会撤销限制,实行贷款利率自由化.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

这次降息有点超预期了,我们原来预计是降存款准备金率.说明整个经济下滑得比较快,政府还是比较担心的.

我们预计三季度CPI会降到2%以下,通胀的压力会减小.预计今年还会有一到两次下调存款准备金率,很可能集中在三季度.利率最多再下调一次,如果经济增长未见起色的话.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

这次降息有点超出市场预期.而且一年期贷款利率下调31bp,幅度超过其它期限利率的变化,表明央行引导信贷利率下行是其主要目的.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

二季度GDP在7.5%左右,甚至略低于这一水平,降息的主要目的应该还是稳增长.从银行贷款来看,需求端和供给端都比较弱,所以这次降息的刺激能不能传输到终端还不好说.当前商业银行或可考虑调整中小企业贷款的风险权重,减轻其对中小企业贷款的压力.

我们预计,国内宏观经济在二三季度都将维持底部徘徊,之后将有反弹,但反弹力度有限.下调对今年中国GDP的预估至8%左右,此前为8.2%.通胀全年维持低位增长,全年同比增比增幅或在2.9%-3%的水平.

--浙商证券宏观分析师 郭磊:

降息在时间上早于预期,我们估计是相对偏弱的经济数据促使政策层做此决策.在需求端缺乏动力背景下,降低供给端资金成本可以适度引导微观活力,中国希望籍此推动经济顺利进入被动去库存,避免硬着陆.此外,在欧洲央行可能择机做出降息举动的背景下,此次降息亦包含一定全球联合行动意味.在银行间利率依旧偏高和7月流动性偏紧的情况下,降准可能性同样存在.

--渣打银行中国区宏观经济分析师 李炜:

此次不对称降息应在意料之中,下半年还应该有1-2次;另外还应该有下调存款准备金率的动作.央行这一政策举动就是为了进一步推动信贷投放,刺激经济的增长.

上半年的经济数据就要公布了,估计第二季的经济增长不会好看,要破八,但第二季应该是全年的低点.随着各项政策的落实,将会看到经济触底反弹.

--国际经济交流中心研究员 张永军:

和上次降息间隔比较近,有些出于意料,但此次为很明确的不对称降息,效果应该好于上次,不管对于企业和整体经济都是有利的.预计下周发布的宏观经济数据可能不太好,经济下行压力较大.而从整体来说,一般降息的效果要经过多次累计,政策效果短期内不是那么快就能见到.

--山西证券策略分析师 杜亮：

降息时点早于预期,说明二季度经济增速下降可能超预期,6月CPI环比下降比较快,同时对于房地产一类高负债行业的融资成本而言,数量型工具的缓解作用可能已经不够,需要及时采用价格工具.此次不对称降息有利于降低全社会资金成本,但幅度稍小,说明监管层对放松调控仍相对谨慎.

对于股市短期影响偏正面,其后继续进入观察期.房地产因债务压力较大将成为降息的最大受益板块,银行则因不对称降息受负面影响.

--中国银行首席经济学家 曹远征:

尽管经济从本季度开始回升,但回升毕竟还在开始阶段,不是很稳定,需要信贷进一步放松.另外就目前的通胀水平来看,也为降息创造了条件.不过我认为也不应高估此次降息的作用,因为6月初降息后,利率波动范围扩大,各银行自行决定利率水平,定价范围也扩大,对个人和企业而言,具体的利率可能还会因具体情况而定.

--国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁:

有点出乎意料,应该是为了增加流动性.此次不对称降息贷款下调幅度大于存款幅度,是为了刺激企业有效贷款需求,有利于实体经济的复苏,也有助于企业降低成本,缓解经济下行的忧虑,同时也是稳增长政策的需要.

**相关背景**

--路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度(国内生产总值)GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

--作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.

--中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.央行另将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步.[ID:nSB1595120]

--中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353]

--中国5月居民消费价格指数(CPI)同比升3.0%,创下近两年新低,而工业生产者价格(PPI)更跌至30个月的低点.预计通胀回落趋势将延续到三季度.[ID:nSB1599738] (完)