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货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 19:46 BJT

〔美国数据〕企业6月计划裁员人数降39%至十三个月低点--Challenger

路透纽约7月5日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业6月计划裁员降至逾一年来最低,表明即使经济复苏放缓,雇主并不急于裁员.

Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业6月计划裁员37,551人,较5月的61,887人下降39.3%.

6月计划裁员数也较上年同期的41,432人减少9.4%.计划裁员人数处于2011年5月以来最低.

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