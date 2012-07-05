〔美国数据〕企业6月计划裁员人数降39%至十三个月低点--Challenger

中国金属：政府下令冬季减少铝和钢铁产量，旨在治理空气污染--彭博
彭博援引未具名知情人士报导，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。
路透纽约7月5日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业6月计划裁员降至逾一年来最低,表明即使经济复苏放缓,雇主并不急于裁员.
Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业6月计划裁员37,551人,较5月的61,887人下降39.3%.
6月计划裁员数也较上年同期的41,432人减少9.4%.计划裁员人数处于2011年5月以来最低.
彭博援引未具名知情人士报导，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透东京3月1日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高2%，交易商称，这主要归功于日圆走软及沪胶走强提振市场人气。