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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 20:12 BJT

〔亚洲橡胶〕7月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 246.0 16 251.0 7

* 8月 249.7 63 - -

* 9月 251.1 112 254.0 12

*10月 252.8 201 255.8 25

*11月 254.0 1729 257.3 529

*12月 254.8 4986 258.5 1401

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋; 审校 王兴亚

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