〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步走软,受到供应增加的打压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月5日电---亚洲燃料油市场周四延续跌势,供应增加打压180-cst和380-cst燃料油现货价差下跌,7月/8月跨月互换价差连续第六个交易日走疲.
180-cst燃料油现货价差降至两日低位,每吨较新加坡现货报价升水3.60美元;380-cst燃料油现货价差处于三周低点,每吨较新加坡现货报价升水3.00美元.
在实货交易窗口,380-cst燃料油有两笔交易成交.价格均较新加坡报价升水3.00美元,低于前一日的3.75美元.
根据新加坡贸易机构International Enterprise (IE)的数据,该国截至7月4日当周境内燃料油库存增加308.9万桶至2,372万桶,为逾两年来最高.
7月/8月跨月价差收于每吨3.63美元的三周半低点,未有交易达成,表明市场人气趋弱.
市场对8月/9月合约的兴趣更大,有超过30万吨换手.该合约下跌0.50美元收报每吨2.75美元,但1100GMT时升至3.00美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 619.65 7.70 1.26 611.95
现货380CST燃料油 FO380-SIN 608.40 6.50 1.08 601.90
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 616.00 8.00 1.32 608.00
380CST船用燃料油升水 7.60 1.50 24.59 6.10
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.60 -0.15 -4.00 3.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 -0.65 -17.81 3.65 (完)
--编译 王兴亚; 审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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