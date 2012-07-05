〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步走软,受到供应增加的打压

路透新加坡7月5日电---亚洲燃料油市场周四延续跌势,供应增加打压180-cst和380-cst燃料油现货价差下跌,7月/8月跨月互换价差连续第六个交易日走疲.

180-cst燃料油现货价差降至两日低位,每吨较新加坡现货报价升水3.60美元;380-cst燃料油现货价差处于三周低点,每吨较新加坡现货报价升水3.00美元.

在实货交易窗口,380-cst燃料油有两笔交易成交.价格均较新加坡报价升水3.00美元,低于前一日的3.75美元.

根据新加坡贸易机构International Enterprise (IE)的数据,该国截至7月4日当周境内燃料油库存增加308.9万桶至2,372万桶,为逾两年来最高.

7月/8月跨月价差收于每吨3.63美元的三周半低点,未有交易达成,表明市场人气趋弱.

市场对8月/9月合约的兴趣更大,有超过30万吨换手.该合约下跌0.50美元收报每吨2.75美元,但1100GMT时升至3.00美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 619.65 7.70 1.26 611.95

现货380CST燃料油 FO380-SIN 608.40 6.50 1.08 601.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 616.00 8.00 1.32 608.00

380CST船用燃料油升水 7.60 1.50 24.59 6.10

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.60 -0.15 -4.00 3.75

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 -0.65 -17.81 3.65 (完)