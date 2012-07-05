〔国际油市〕亚洲石脑油价格进一步上扬,触及近五周高位

路透新加坡7月5日电---亚洲石脑油价格周四连续第六个交易日上涨,并升至每吨819.00美元的近五周高位;裂解价差亦处于类似峰值,受稳固需求提振,一度飙升20.5%至每吨65.55美元.

欧洲限制向亚洲供应8月下半月到岸的石脑油,这推动买家给出更高价格,以确保获得中东和印度的现货.

"西方对亚洲8月上半月石脑油的出口有限,并且下半月可能没有任何船货抵达亚洲,"一位新加坡的交易商称.

韩国湖南石油化学买入约5万吨8月上半月石脑油,价格为成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水4.00美元,较7月2日敲定的相同期限类似数量船货的升水高出一倍.

该公司还买入了2.5万吨8月下半月船货,价格为每吨升水2.00美元.

汽油裂解价差上涨0.01美元,至三日高位每桶4.64美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 819.00 20.00 2.50 799.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 88.77 2.22 2.56 86.55

97号现货汽油GL97-SIN 111.00 2.53 2.33 108.47

95号现货汽油GL95-SIN 108.65 1.61 1.50 107.04

92号现货汽油GL92-SIN 105.10 1.20 1.15 103.90

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.64 0.01 0.22 4.63 (完)