〔国际油市〕亚洲石脑油价格进一步上扬,触及近五周高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月5日电---亚洲石脑油价格周四连续第六个交易日上涨,并升至每吨819.00美元的近五周高位;裂解价差亦处于类似峰值,受稳固需求提振,一度飙升20.5%至每吨65.55美元.
欧洲限制向亚洲供应8月下半月到岸的石脑油,这推动买家给出更高价格,以确保获得中东和印度的现货.
"西方对亚洲8月上半月石脑油的出口有限,并且下半月可能没有任何船货抵达亚洲,"一位新加坡的交易商称.
韩国湖南石油化学买入约5万吨8月上半月石脑油,价格为成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水4.00美元,较7月2日敲定的相同期限类似数量船货的升水高出一倍.
该公司还买入了2.5万吨8月下半月船货,价格为每吨升水2.00美元.
汽油裂解价差上涨0.01美元,至三日高位每桶4.64美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 819.00 20.00 2.50 799.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 88.77 2.22 2.56 86.55
97号现货汽油GL97-SIN 111.00 2.53 2.33 108.47
95号现货汽油GL95-SIN 108.65 1.61 1.50 107.04
92号现货汽油GL92-SIN 105.10 1.20 1.15 103.90
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.64 0.01 0.22 4.63 (完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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