〔国际油市〕亚洲柴油现货价差上升,因库存萎缩

路透新加坡7月5日电---亚洲柴油现货价差周四上升,此前炼厂关闭抑制了该地区的供给,而且库存降至逾七个月低点.

路透数据显示,含硫为0.5%的柴油升水升至0.10美元,含硫为0.25%的柴油升水升至1.60美元,含硫为500ppm的柴油升水涨至2.25美元,含硫为10ppm的柴油升水为3.90美元.

International Enterprise数据显示,7月4日当周新加坡陆上航煤和柴油库存连续第三周下降,降至29周低点779万桶.

新加坡自日本和韩国的进口依旧保持在低位,上周也未从马来西亚和中国进口.

但来自中国的数量或很快增加,因中国预计将加快出口,因需求低迷导致国内柴油库存高企.

泰国的出口预计将受到压制,因该国的Bangchak炼厂在本周一次火灾后关闭.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 115.29 0.38 0.33 114.91

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.48 0.64 0.56 113.84

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 115.98 0.64 0.55 115.34

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 116.93 0.64 0.55 116.29

7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.43 0.62 0.54 113.81

8月柴油互换 GOSGSWMc2 114.29 0.54 0.47 113.75 (完)