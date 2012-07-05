〔国际油市〕亚洲柴油现货价差上升,因库存萎缩

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月5日电---亚洲柴油现货价差周四上升,此前炼厂关闭抑制了该地区的供给,而且库存降至逾七个月低点.
路透数据显示,含硫为0.5%的柴油升水升至0.10美元,含硫为0.25%的柴油升水升至1.60美元,含硫为500ppm的柴油升水涨至2.25美元,含硫为10ppm的柴油升水为3.90美元.
International Enterprise数据显示,7月4日当周新加坡陆上航煤和柴油库存连续第三周下降,降至29周低点779万桶.
新加坡自日本和韩国的进口依旧保持在低位,上周也未从马来西亚和中国进口.
但来自中国的数量或很快增加,因中国预计将加快出口,因需求低迷导致国内柴油库存高企.
泰国的出口预计将受到压制,因该国的Bangchak炼厂在本周一次火灾后关闭.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 115.29 0.38 0.33 114.91
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.48 0.64 0.56 113.84
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 115.98 0.64 0.55 115.34
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 116.93 0.64 0.55 116.29
7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.43 0.62 0.54 113.81
8月柴油互换 GOSGSWMc2 114.29 0.54 0.47 113.75 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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