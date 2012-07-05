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市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 21:46 BJT

〔美国股市〕低开,稍早众多经济数据出炉且主要央行宣布刺激举措

路透纽约7月5日电---美国股市周四开盘下跌,稍早美国公布一系列经济数据,且全球主要央行采取行动提供进一步货币刺激措施.

道琼工业指数.DJI开盘跌45.56点或0.35%,报12,898.26点;标准普尔500指数.SPX跌4.31点或0.31%,至1,369.71点;Nasdaq指数.IXIC降7.88点或0.26%,报2,968.20点.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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