〔美国热股〕Walgreen早盘微跌,之前称将收购部分地区药店

美国新股：社交软件公司Snap周三将为IPO定价，目标筹资30亿美元
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透7月5日电---美国最大的连锁药店WalgreenWAG.N周四表示,计划以4.38亿美元从Stephen L. LaFrance手中收购地区药店.Walgreen将得到位于部分较小社区的144家店铺,以及坐落于阿肯色州的一家配送中心.
Walgreen周四早盘微跌0.27%,报29.53美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
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