版本:
中国
中国汇市 | 2012年 7月 5日 星期四 23:07 BJT

〔人民币汇率〕白宫称人民币需要进一步升值

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐