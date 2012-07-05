版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 23:29 BJT

〔美国热股〕波音早盘微涨,将携新机型参加今年最大航空展

路透7月5日电---全球第二大飞机制造商波音(BA.N)将携最新单通道机型参加今年最大的航空展,并准备凭借该机型冲击空中客车在全球客机市场的领导地位.波音不久前刚刚任命Ray Conner负责掌管商业飞机部门.

波音周四早盘上涨0.28%,报74.48美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐