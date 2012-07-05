〔美国热股〕波音早盘微涨,将携新机型参加今年最大航空展

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透7月5日电---全球第二大飞机制造商波音(BA.N)将携最新单通道机型参加今年最大的航空展,并准备凭借该机型冲击空中客车在全球客机市场的领导地位.波音不久前刚刚任命Ray Conner负责掌管商业飞机部门.
波音周四早盘上涨0.28%,报74.48美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
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路透香港3月1日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周三午盘复牌股价大涨两成，因私募股权公司太盟投资集团（PAG Asia Capital）拟收购逾42%股份，涉资至少47亿港元。