〔美国热股〕波音早盘微涨,将携新机型参加今年最大航空展

路透7月5日电---全球第二大飞机制造商波音(BA.N)将携最新单通道机型参加今年最大的航空展,并准备凭借该机型冲击空中客车在全球客机市场的领导地位.波音不久前刚刚任命Ray Conner负责掌管商业飞机部门.