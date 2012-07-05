〔欧洲汇市〕英镑/欧元跳涨,欧洲央行降息盖过英国央行量化宽松影响

* 英镑兑欧元跳涨至五周高位,接近三年半高点

* 英国央行选择扩大购买资产规模500亿英镑

* 但ECB降息决定打压欧元

路透伦敦7月5日电---英镑兑欧元周四升至接近三年半最高水准,此前英国央行决定购买500亿英镑资产以进一步刺激经济举措,但欧洲央行(ECB)降息引发欧元骤跌,盖过了英国央行政策的效果.

英国央行周四宣布购买500亿英镑资产以帮助经济摆脱衰退.部分此前预期资产购买规模在750亿英镑,并有可能降息的投资者感到宽慰.

但市场注意力很快转移.欧洲央行(ECB)将指标利率下调25个基点至0.75%的纪录低位,并将隔夜存款利率调降至零,以此来提振受债务问题困扰的欧元区经济.

欧元/英镑EURGBP=D4触及0.7965英镑的五周低位,接近5月中旬时所及的0.79505英镑低点,后者是雷曼兄弟2008年倒台以来最低水准.欧元/英镑最新下跌0.6%,报0.7978英镑.

欧元兑其他主要货币均下挫,分析师表示欧洲央行决定可能导致欧元同美元争夺作为较高收益资产投资的融资货币的地位.

然而,英镑兑美元下跌GBP=D40.4%至1.5524美元.英镑/美元抹去稍早涨幅,此前中国意外降息,时间与英国央行决定同步,稍晚欧洲央行则成为关注焦点.

"今天三家(央行)的行动中,欧洲央行的影响最大."Rabobank资深货币分析师Jane Foley表示.

尽管市场一般认为,进一步量化宽松政策将对英镑构成偏空作用,但多数分析师预计英镑兑欧元将上涨,因有关欧债危机的忧虑将抵消英国放宽货币政策的效果.

另有许多人认为,英国央行放宽货币政策的举动相对于欧洲央行而言,是先发制人.在推出更多刺激计划并支持处于衰退边缘的欧元区经济的问题上,欧洲央行承受着压力.

"(英国央行)放宽政策对英镑来说,起到温和正面的作用."巴克莱欧洲外汇研究部主管Paul Robinson表示.

英国央行宣布维持利率于0.5%不变.

周三数据显示,8月服务业采购经理人指数(PMI)跌至八个月低位.

本周先前公布了制造业和建筑业PMI数据.这些数据表明,英国经济在6月当季有可能连续第三季出现萎缩.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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