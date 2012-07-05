〔英国债市〕追随德债涨势收高,欧洲央行降息与避险买盘提供动能

路透伦敦7月5日电---英国政府公债周四收高,逆转短暂的跌势追随德国公债上涨,之前英国央行和欧洲央行都放宽了货币政策.
英债最初下跌,之前英国央行决定在四个月时间向系统注入500亿英镑(780亿美元)资金,但未能激发投资者热情.
多数投资者曾预期,央行通过买入公债实施这样规模的量化宽松将会跨度三个月,部分投资者甚至押注规模会更大.
"量化宽松的规模小于预期,因为部分人士预计的规模为750亿英镑,会有一个本能的失望反应.不过此后英债主要受德债走势影响,"Lloyds策略师Vatsala Datta表示.
9月英债期货FLGU2在英国央行公布决定之后下跌逾半个大点,触及盘中低点118.99,但在欧洲央行削减指标贷款利率之后收复失地,追随德债上扬,终场收高66个跳动点报119.92.
德国公债亦上涨,受欧央行下调利率和避险买盘的推动,因投资者认为欧央行可能不会再有什么应急方法了.
西班牙和意大利公债收益率(殖利率)也相应上涨,因欧央行总裁德拉吉未提供任何暗示将会采取更大幅度宽松措施.
现货市场方面,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌约6个基点,报1.66%,与德国公债收益率之差走阔至27个基点左右.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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