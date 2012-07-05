〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第九日收高,因干热天气恐影响收成

标题新闻：瑞银1月瑞士消费者信心指数升至1.43，12月修正为1.38
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路透7月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连续第九个交易日收高,触及12个半月高点,交易商称因市场担忧席卷美国中西部的热浪可能影响今年的玉米收成.
CBOT近月玉米期货合约Cc1在这股涨势中已经大涨31.2%,周四触及7.76-3/4美元的盘中高点.
这波涨势是玉米期货在2010年12月连涨10日以来持续最久的涨势,价格在上次连涨中攀升近8.6%.
天气预报称,未来数日高温乾旱天气仍将在美国中西部地区持续,不过本周末将有降雨缓解旱情.
分析师预期,美国农业部(USDA)将在周五公布的出口销售周报料显示出口销售20万-50万吨玉米,前一周为29.28万吨.
巴西把玉米产量预估上调了2.5%,至创纪录的6,948万吨.
7月玉米合约CN2上涨49-1/4美分,结算价报7.68美元.
今日CBOT玉米预估成交量为447,464口.(完)
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--编译 李春喜;审校 母红
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